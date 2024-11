Fernando critica postura de Gizelly em discussão com Flor | A Fazenda 16

Fernando falou para Flor qual era sua opinião sobre os últimos embates da apresentadora, principalmente com Gizelly e Babi. O peão criticou o fato da oitava eliminada sempre ter usado palavra de baixo calão em discussões com Flor e reconheceu que Babi não tem essa postura, e que mantêm o nível durante o bate boca. Aproveitando o gancho da conversa, Flora citou a questão do ombro de Gizelly que gerou confusão entre as peoas.