Fernando descarta indicar Albert para a Roça: 'Ele ainda vota com a gente' | A Fazenda 16 Chef observou que o empresário também está incomodado com a situação da indicação do trato

24 Horas|Do R7 09/11/2024 - 16h47 (Atualizado em 09/11/2024 - 16h47 ) twitter

