Fernando detona Sacha em conversa com aliados: ‘Passa a perna em qualquer um’ | A Fazenda 16

Fernando conversou com seus aliados sobre a Roça. Zé Love afirmou que, por ele, qualquer um entre Suelen, Sacha e Yuri pode sair. ‘Para mim, não saindo a Vanessa tanto faz’, declarou o ex-jogador de futebol. Fernando então detonou Sacha. ‘Passa a perna em qualquer um por causa de jogo’, disse o chef de cozinha. O peão ressaltou que prefere que Suelen fique no programa do que o ator: ‘Ela não é suja, não quer passar a perna em ninguém’.