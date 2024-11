Fernando e Babi apostam em eliminação de Gizelly ou Flora: 'É sobre elas' | A Fazenda 16

Em papo com Fernando, Babi desabafou sobre proximidade entre o peão e adversários: 'Me machuca', acrescentou a influenciadora. Fernando explicou então que está se afastando de outros jogadores por conflito com Gizelly: 'Quando ela está junto, é tudo sobre ela'. Babi refletiu também sobre a Roça desta quinta-feira (14) e apostou que eliminação será entre Gizelly e Flora.