Fernando elogia patinhos recém-nascidos: ‘Eles são muito bonitinhos’ | A Fazenda 16

Fernando cuidou das aves na última semana. Na manhã desta quarta-feira (20), o chef de cozinha teve a companhia de Juninho, o câmera-trato, enquanto cuidava dos animais. Fernando elogiou os patinhos recém-nascidos: ‘Eles são muito bonitinhos’. O peão ainda mostrou sua preocupação com os filhos, pois tem medo deles caírem no ralo do laguinho.