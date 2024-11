Fernando esconde óculos usado por Gizelly e promete devolver à eliminada | A Fazenda 16

Vanessa pediu para Fernando guardar o óculos que Gizelly deixou para trás antes de deixar A Fazenda 16. Segundo ela e Babi, Sacha estava com o óculos como uma espécie de "troféu" pela eliminação da adversária. Fernando guardou o óculos debaixo da cama dele e as meninas combinaram que quem for eliminado primeiro irá devolvê-lo para a advogada.