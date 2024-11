Fernando explica por que faz questão de cozinhar para todos: 'Zelar pelo bem estar' | A Fazenda 16

Gui e Fernando tiveram uma conversa enquanto tiravam água do poço. Gui comentou que não acha que o chef seja uma pessoa ruim, apenas que ele não pensa antes de falar, além de pedir que as discussões entre eles fiquem apenas no âmbito do jogo. Fernando defendeu que sempre tentou zelar pelo bem estar de todo mundo, seja aliado dele ou não. Ele afirmou que esse tipo de comportamento já rendeu críticas a ele.