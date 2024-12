‘Fico preocupado de falar para a Vanessa as coisas’, diz Juninho para Gilson | A Fazenda 16

Depois da eliminação de Flora, Juninho e Gilson começaram a conversar sobre os próximos passos deles no jogo. O cantor revelou que tem medo de falar sobre estratégias com Vanessa, e o personal trainer afirmou que compartilha do mesmo medo. Gilsão então declarou que o G4 costuma blefar antes das votações e, assim, descobrem importantes informações.