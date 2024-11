Flor aconselha Luana: 'Chora sorrindo' | A Fazenda 16

Na madrugada desta quinta-feira (24), em uma conversa no quarto da Sede, Flor aconselhou Luana sobre sua ida à Roça desta semana. “Se você confiar, você vai ser honrada”, disse a apresentadora. Ela também deixou claro que não deseja que Julia saia, mas pontuou que Fernando é aliado dela e ela também gosta da Luana. “Chora sorrindo”, acrescentou a peoa. “Seja forte”, encorajou Gilsão. Em seguida, Julia chegou no quarto e explicou o que aconteceu com ela durante a Prova do Fazendeiro.