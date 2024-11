Flor acredita que Sacha tomou decisão correta ao puxá-la para a Roça | A Fazenda 16

Fernando conversou com Flor sobre a última formação de Roça. ‘Eu acho que o Sacha foi bem infeliz’, declarou o chef de cozinha, se referindo a justificativa do ator para puxar Flor da Baia para a Roça. ‘O jeito que ele falou com você eu não gostei nem um pouco’, completou. A apresentadora disse que não se importa com o que Sacha fala, pois ele não é seu amigo. Ela também afirmou que concorda com a decisão tomada pelo ator de puxá-la para a Roça.