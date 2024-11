Flor afirma que pode salvar alguém do G4: 'Estou pronta para o canhão' | A Fazenda 16

Flora comentou com Flor que ainda vota junto com o grupinho por ser coerente com o jogo dela, mas que não vai permitir ser usada por eles. Flor apontou que ela não precisa ficar sozinha porque, diferente dela, a influenciadora ainda não rompeu com eles. Flor acredita que Flora não sobrará no Resta Um e que tudo bem se ela ter que salvar alguém do G4.