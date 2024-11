Flor chora e recebe o apoio de Albert: 'O coração mais puro aqui dentro' | A Fazenda 16

Em conversa com Albert na Casa da Árvore, Flor relembrou algumas dificuldades que ela enfrentou na trajetória dela na TV e chegou a chorar enquanto falava. O empresário comentou que ela não deve satisfação a nenhum peão e que ela é a pessoa com mais coração puro dentro entre os confinados. Ele pediu para a apresentadora seguir sendo ela mesma e focar na Prova do Fazendeiro na noite de hoje (6).