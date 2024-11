Flor comenta dificuldade que teve em treino com Gilsão: 'Fiz chorando' | A Fazenda 16

Flor comentava com Luana e Flora sobre a dificuldade que ela teve no treino com Gilsão, que não conseguia erguer os pesos da forma que o personal queria. Ela chamou Flora de "heroína do peso" por conseguir fazer o mesmo exercício com 5 quilos em cada lado. As meninas sugeriram ela fazer aulas de dança, mas a apresentadora explicou que ela precisaria ir para outra cidade para participar.