Flor comenta postura de Sidney sobre jogo em grupo: 'Tá querendo pular fora' | A Fazenda 16

A questão de jogar em grupo ou individualmente em A Fazenda 16 continuou rendendo conversas madrugada a dentro nesta sexta-feira (29). Na varanda da Sede, Flor comentou com Gui, Yuri e Sacha sobre as discussões a respeito do tema que aconteceram no quarto. “A Nêssa ainda achou que eles eram um grupo”, contou a apresentadora. “Mas é óbvio que eles são um grupo”, observou o ator. “São aliados”, pontuou Flor. “O Sidney já tá querendo pular fora”, observou ela em seguida.