Flor conta para integrantes do G4 conversa que teve com Albert | A Fazenda 16 Após conversar com seu principal aliado na Casa da Árvore, Flor foi para a academia conversar com Sacha Bali e seus aliados

24 Horas|Do R7 18/11/2024 - 22h04 (Atualizado em 18/11/2024 - 22h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share