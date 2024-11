Flor critica aliados do grupinho: 'Ficam me dando bronca' | A Fazenda 16

Em conversa com Babi, Flor fez críticas a alguns colegas do grupinho, começando por Zé Love. Ela falou que chama o ex-jogador de bruto, que entende que ele tem bom coração, mas que não queria que ele fosse estúpido com ela. Sobre Vanessa, a apresentadora comentou que já a ajudou, mas mesmo assim a atriz a citou em uma das dinâmicas. Sobrou também para Zaac, que deu broncas nela por conta do desempenho dela nas provas.