Flor diz que irá adotar nova postura: ‘Vou me aliar a quem eu preciso para me salvar’ | A Fazenda 16

Gui, Flor e Albert conversaram na Baia antes de dormirem. O trio fez uma análise de Gizelly, e o ator declarou: ‘Na minha cabeça, ela veio com o jogo pronto’. Já Flor disse que sabia que era um alvo dos membros do grupinho, pois também conversava com os integrantes do G4. A apresentadora ainda ressaltou que não vai mais fazer parte de grupos: ‘Vou me aliar a quem eu preciso para me salvar’. Flor também afirmou que não irá perdoar Sidney, mesmo gostando dele.