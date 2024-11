Flor diz que não tem motivos para votar no G4: 'Vocês foram mais gentis' | A Fazenda 16

Flor desabafou após ser acusada de não votar em integrantes do G4. Segunda a peoa, não há motivos para votar nos peões: 'Vocês foram mais gentis'. Yuri concordou com a perspectiva da apresentadora e a aconselhou: 'Deixa eles acharem o que eles quiserem'. O modelo refletiu ainda sobre a formação da Roça na última terça-feira (26) e compartilhou expectativas para a Prova do Fazendeiro desta noite.