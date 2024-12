Flor explica suas movimentações de jogo para Juninho | A Fazenda 16

Muitos peões não entendem o jogo de Flor e nesta sexta-feira (06), Juninho quis conversar com a apresentadora para tentar enxergar melhor as jogadas dela, além de dar algumas dicas para ela. O cantor falou que a peoa precisará se posicionar e escolher um dos dois lados da Sede. Flor deixou claro para o peão que ela fará o que for necessário para suas movimentações e o que for bom para ela. Eles discutiram sobre as estratégias do G4 e da aproximação da peoa com o grupo.