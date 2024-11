Flor fala de sua amizade com Zé Love: ‘Estou tão agradecida por ter conhecido ele’ | A Fazenda 16

Flor fez uma série de elogios para Zé Love em conversa com Gilsão. ‘Ele foi tão magnânimo’, disse ela sobre a postura do ex-jogador de futebol quando descobriu que a apresentadora seguiria no jogo. ‘O carinho dele foi surreal’, continuou. Flor destacou sua gratidão por ter conhecido Zé e disse que considera ele uma pessoa incrível.