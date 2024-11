Flor mostra incômodo com provocação de Albert para Yuri: ‘Não gosto’ | A Fazenda 16

Flor mostrou estar incomodada com a provocação de Albert para Yuri. ‘Não gosto do que está acontecendo, triste’, disse a apresentadora para Gui, Sacha e Yuri. ‘Tem hora que eu me arrependo de fazer aliança’, continuou. Sacha então disse para seus aliados que pretende conversar com Flor, por conta das jogadas da peoa durante a formação da Roça.