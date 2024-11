Flor opina sobre nova discussão entre Zé Love e Sacha: 'Eu entendo' | A Fazenda 16

Na noite desta sexta-feira (25), após Sacha e Zé Love se envolverem em mais um bate-boca durante a gravação de um quadro do programa “Hora do Faro”, Flor deu sua opinião sobre o ocorrido em uma conversa com o ator no quarto da Sede. “Ele tá preocupado com o filho”, disse em referência ao ex-jogador de futebol. “Eu não tô justificando, mas eu tô dizendo que eu entendo”, acrescentou ela. Flor ainda disse que Zé e Sacha “estão se digladiando”.