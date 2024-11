Flor relembra primeira Prova do Lampião e conta que foi Luana quem a irritou | A Fazenda 16

Em conversa com Camila, Flor relembrou que Luana estava a provocando e falando que ela era ruim de prova na primeira Prova do Lampião da temporada, que resultou depois em briga entre a apresentadora, Flora e Suelen. Ela disse que todo mundo estava lento no dia, mas que Luana a cobrava como se fosse culpa dela. A apresentadora comentou que ela devia ter brigado com quem a irritou, mas que só se tocou disso depois.