Flora aconselha Camila durante festa: 'Uma coisa pra vida' | A Fazenda 16

Durante a festa “Sob a Lua de Verona”, na noite desta sexta-feira (18), Flora aconselhou Camila sobre uma situação envolvendo Luana. ‘Vou te falar uma coisa pra vida’, começou a filha de Arlindo Cruz. ‘Não leva pra você uma coisa que você sabe que você não é’, declarou. Depois, a historiadora disse estar com preguiça de ir falar com Luana sobre um possível vazamento de informações compartilhadas entre as duas em conversas passadas.