Flora desabafou com Vanessa sobre conflito com Gizelly. Para a peoa, a advogada não a defende diante de acusações de outros jogadores. Flora disse ainda que não pediu para Vanessa votar em Gui e relembrou conversa que teve com o ator: ‘Não tem porque negar’. Ao refletir sobre a próxima Roça, Flora afirmou que acredita que será votada pelo G4.