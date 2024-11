Flora comenta dificuldade que teve para se acostumar com biquínis: 'Era surreal' | A Fazenda 16

Em conversa com Gizelly, Flora comentou a dificuldade que teve para começar a ter o hábito de usar biquínis e porque a indústria da moda não investe tanto em peças plus size, principalmente em marcas de alta costura. Gizelly comentou que ela teve um stylist que pediu para emagrecer para caber no look que estava sendo montado para ela. Flora, que é formada em moda, explicou que a profissão não deve dar palpites no corpo da pessoa que vai vestir cada roupa.