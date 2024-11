Flora confessa estar decepcionada com Flor Fernandez | A Fazenda 16

Flora Cruz abriu seu coração para Yuri Bonotto. Em conversa com o peão, Flora disse que perdoou Flor, mas que ficou decepcionada com a atitude da apresentadora. Na formação da Roça de terça-feira (12), Flor recebeu o Poder do Lampião de Albert Bressan e escolheu três peões que poderiam ser votados pela Sede, Flora Cruz foi uma das escolhidas pela apresentadora e acabou indo para a Roça.