Flora desabafa com Albert sobre a possibilidade de ir para a Roça | A Fazenda 16

Flora continua tensa com a possibilidade de ir para a Roça. Em uma conversa com Albert, a peoa comentou sobre seu conflito com Gui no apontamento, no qual ela acredita que seja o principal motivo para ela ir para a berlinda formada hoje (12). A influenciadora também revelou para o empresário a conversa que teve com Gizelly e que espera que a advogada ajude ela na votação.