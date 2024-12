Flora discute com Flor e Albert maneiras de escapar da Roça | A Fazenda 16

Na madrugada desta segunda-feira (02), Flora Cruz conversou com Flor e Albert maneiras de escapar da Roça. A filha do cantor Arlindo Cruz, acredita que os votos da Sede serão divididos entre ela e Vanessa. ‘Não tem com o deixar uma Roça só nossa gente, tá maluco’, disse Flora Cruz. Na sequência, Flora relembrou discussões que teve com Yuri Bonotto.