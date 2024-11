Flora diz que ficou abalada com fala de Sacha sobre ‘limitações’: ‘Mexeu comigo’ | A Fazenda 16

Em relato para Juninho na câmera-trato, Flora falou sobre como se sentiu com o comentário de Sacha sobre 'limitações'. 'Mexeu muito comigo', declarou a influenciadora. A peoa afirmou que, em alguns momentos, não quer nem olhar para a cara do ator. 'Tenho muitas mágoas e chateações com ele', disse Flora, que confirmou que deve votar em Sacha na próxima formação de Roça.