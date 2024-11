Flora e Flor protagonizam bate-boca após formação de Roça: 'Você é falsa' | A Fazenda 16

No fim da noite desta terça-feira (12), após a formação de Roça da semana, Flora e Flor protagonizaram um bate-boca nas dependências da Sede. “Você é falsa”, disparou a filha de Arlindo Cruz para a apresentadora. “Eu estou jogando e me defendendo”, se defendeu Flor. Depois, Vanessa tentou entrar no meio da discussão. “Se mete na sua vida”, respondeu Flora para ela. Em seguida, o bate-boca entre Flor e Flora continuou no quarto. “Eu tô decepcionada com você”, afirmou a influenciadora e designer.