Flora e Luana correm atrás das ovelhas na área dos animais | A Fazenda 16

Enquanto voltavam para o celeiro, algumas ovelhas fugiram do caminho e começaram a correr pela área dos animais. Depois que ajudou Flora a colocar os animais no espaço certo, Luana brincou sobre o fato de Sacha demorar para ir tratar Colorado depois do sinal sonoro. Flor, que estava acompanhando as peoas, fez carinho no cavalo e comentou que o ator acostumou mal o equino.