Flora e Luana discordam sobre postura em discussões e defender ou não Sacha | A Fazenda 16

Flora e Luana tiveram uma nova rodada de discordâncias. Enquanto Flora se preocupa com o uso de pautas sociais nas discussões do confinamento, Luana está cansada de ter que ficar quieta para não ser votada. Flora negou que tenha reatado uma amizade com Sacha e que esteja passando pano para as coisas que ele vêm dizendo sobre os adversários.