Flora e Sidney fazem reflexões sobre suas participações em A Fazenda 16

No início da noite deste sábado (16), Flora desabafou com Sidney sobre como estava se sentindo em relação ao jogo. A influenciadora falou de sua volta da Roça, de seus embates e de qual deve ser a visão do público sobre sua participação no programa. O ator fez reflexões sobre esses pontos levantados, revelou alguma de suas opiniões sobre as movimentações de alguns peões, como Sacha e Flor.