Flora expressa tristeza por saída de Suelen: ‘Me quebrou muito’ | A Fazenda 16

A saída de Suelen deixou seus aliados abalados. Flora, que tinha a modelo como uma de suas principais amigas, expressou sua tristeza em papo com Julia e Yuri. ‘Esse lance da Sue me quebrou muito’, afirmou ela. ‘Estou muito triste’, completou. Yuri então levantou possíveis motivos que fizeram com que a modelo fosse eliminada: ‘A Sue falava muita coisa e às vezes o público cansa’.