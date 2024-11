Flora fala sobre arrependimento com Sidney e Vanessa | A Fazenda 16

Na noite desta quarta-feira (27), Flora Cruz desabafou com Sidney Sampaio e Vanessa Carvalho. Durante a conversa, a filha do cantor Arlindo Cruz relatou que seu maior medo é sair do reality com a sensação de arrependimento de que poderia ter feito mais. ‘Tem caminhos ó, vamos ver o que vai ter de divisão de trato, de Baia, vamos pensar nas ferramentas’, respondeu Sidney Sampaio.