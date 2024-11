Flora faz análise sobre as últimas eliminações do programa | A Fazenda 16

Flora comentou com Sidney que não entende algumas coisas que aconteceu no programa, como o fato de pessoas que movimentavam o jogo terem sido eliminadas, enquanto as que não fizeram nada tem chance de chegar ao top 10. Ela ainda ressaltou que, se for seguir a lógica das últimas Roças, Sacha irá sair. O ator disse que não entendeu como está sendo a avaliação do público.