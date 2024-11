Flora, Sidney e Vanessa conversam sobre jogo na madrugada | A Fazenda 16

Antes do sinal da Baia tocar na madrugada desta sexta-feira (29), Flora, Sidney e Vanessa continuaram conversando sobre jogo no quarto da Sede. A filha de Arlindo Cruz relembrou quando puxou a atriz da Baia em uma das formações de Roça. Depois, o ator compartilhou sua visão a respeito do jogo de Flor e ainda desabafou sobre falas dela em relação à postura de adversários.