Fogo no feno: Yuri e Love se ofendem, e modelo chama adversário de mentiroso e rato | A Fazenda 16

O começo da tarde desta quarta-feira (23) foi quente na Sede. Yuri, Sacha e Gui se envolveram em um forte embate com Zaac e Zé Love. O funkeiro disse que Yuri e Gui são os ‘cachorrinhos’ de Sacha. Zaac ainda afirmou que o modelo não reconhece suas próprias atitudes: ‘Você é um moleque’. Yuri então disparou contra Zé Love: ‘É mentiroso, aumenta as coisas para ganhar as brigas’. Ele ainda chamou o ex-jogador de cínico, baixo, rato e subterrâneo.