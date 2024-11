G4 afirma que Albert não joga sozinho | A Fazenda 16

Logo depois do sorteio para ver quais peões iriam participar da Prova de Fogo (que será exibida amanhã, 18/11), houve uma discussão no quarto entre o G4 e outros participantes sobre as movimentações de jogo de Albert. Eles falaram do fato do empresário alegar jogar sozinho, mas que a maioria de suas jogadas é feita em grupo, inclusive durante dinâmicas de apontamento. Além disso, houve uma conversa, relembrando a tentativa de aproximação de Vanessa do Grupão que se formou no começo do reality.