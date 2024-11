G4 afirma que Flora não faz nada durante o trato dos animais | A Fazenda 16

No Rancho do Fazendeiro, o G4 falou sobre Flora não fazer suas tarefas direito. Luana disse que varreu toda a área das ovelhas sozinha, além de deixar que a Fazendeira com uma das tarefas mias pesadas desse trato. Sacha disse que a influenciadora precisa deixar Flora sozinha na hora do cuidado, já que ela pediu para ficar com essa tarefa. Gui e Yuri ressaltaram que sente prazer em trabalhar com animais e que precisa cumprir esses afazeres com amor.