G4 comemora e agradece resultado da Roça: 'Obrigado a todos que votaram' | A Fazenda 16

Na madrugada desta sexta-feira (22), os integrantes do G4 comemoraram e agradeceram o resultado da 9ª Roça da temporada. “Obrigada, Brasil”, disse Luana. “Obrigado a todos que votaram”, destacou Gui. “A gente tem que continuar com a nossa alegria de sempre”, acrescentou o peão. “A galera gosta dos nossos batuques, gosta das nossas palhçadas, das nossas risadas”, afirmou Yuri. “Independente de qualquer coisa, a gente vai continuar com a nossa alegria”, finalizou Gui.