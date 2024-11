G4 comenta as movimentações de jogo de Albert | A Fazenda 16

Gui comentou com seus aliados o fato de Albert estar discutindo muitos aspectos do jogo nos últimos dias. Yuri imitou o modelo de falar do empresário e repetiu algumas de suas falas sobre as movimentações de jogo. Luana aproveitou o gancho e disse que a Roça formada é a que Albert queria e articulou com Flor. Ela ainda ressaltou que Albert devia ter escolhido os R$ 10 mil ao invés da imunidade.