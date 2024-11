G4 discute quem são as lideranças do Grupinho após eliminação de Zé Love | A Fazenda 16

Enquanto se arrumavam para o Rancho do Fazendeiro, o G4 comentava sobre os rumos do Grupinho após a eliminação de Zé Love. Yuri observou que Gizelly e Flora estão entre eles por conveniência e porque não haveria reabertura para elas entre eles. Para Gui, as principais cabeças do grupinho já saíram, que era Fernanda, Zaac e Zé. Sacha acredita que Sidney e Gizelly são os novos líderes do outro lado.