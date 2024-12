Gilsão brinca ao relatar encontro com fã de Belo: ‘Minha mulher te odeia’ | A Fazenda 16

Em papo com Flora, Gilsão contou sobre experiência ao encontrar fãs do cantor Belo em um show no Rio de Janeiro. Segundo o personal, uma das pessoas que curtia o evento brincou com a situação entre o peão e a ex do cantor: ‘Graças a você vai ter lançamento’. Gilsão levou com bom humor a abordagem e compartilhou expectativas para festas pós-reality.