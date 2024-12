Após ser chamada de senhora por Gilsão, Vanessa brincou e afirmou que o peão deveria chamá-la de senhorita: 'Eu não sou casada'. Gilsão também entrou na brincadeira e declarou que Sidney irá pedir a atriz em casamento fora do reality. Vanessa caiu no riso e revelou que gosta do peão apenas como amigo.