Gilsão coloca peruca, imita ex-peoa Suelen Gervásio e arranca risos de aliados | A Fazenda 16

No fim da noite desta segunda-feira (25), enquanto se preparava para dormir no quarto, Gilsão arrancou risos dos aliados que estavam no mesmo cômodo da Sede ao colocar uma peruca, que pertencia a Suelen Gervásio, e imitar o linguajar característico da ex-peoa. “Tu não é normal não, Gilsão”, afirmou Flora enquanto tentava conter as risadas.