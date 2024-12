Gilsão conta para Juninho que Vanessa e Flora podem votar em Sacha | A Fazenda 16

Na noite desta segunda-feira (02), Gilsão e Juninho comentaram sobre uma possível mudança de estratégia de Vanessa e Flora. As peoas podem tentar formar uma maioria de votos em Sacha Bali para mandar o ator para a Roça, assim as duas permaneceriam no jogo. Por enquanto tudo é suposição, pois Vanessa Carvalho e Sacha Bali ainda terão uma nova conversa para traçar outra estratégia para a votação.