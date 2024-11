Gilsão e Fernando especulam planos do G4 para a próxima formação de Roça | A Fazenda 16

A próxima formação da Roça foi assunto entre Gilsão e Fernando. O personal trainer disse que Luana faz seu jogo sendo orientada por Sacha, Gui e Yuri. Ele ainda ressaltou que os integrantes do G4 devem ter medo de ir para a Roça com Zé Love. ‘Comigo também’, afirmou Fernando. O chef de cozinha acredita que, se Gui for o mais votado, ele pode puxar Flora caso a peoa esteja na Baia.