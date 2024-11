Momentos antes de dormir, Juninho Bill e Gilsão conversaram na cozinha. Gilsão perguntou para Juninho quais eram as expectativas do peão antes de entrar no reality. ‘Eu queria ganhar o prêmio cara, vim para o prêmio’, respondeu Juninho Bill. ‘Nunca imaginava que iria conhecer tanto maluco’, disse Gilsão.